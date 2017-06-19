Корстин: российские баскетболистки на ЧЕ могут войти в тройку призеров

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Баскетболисткам сборной России на чемпионате Европы по силам войти в призовую тройку. Такое мнение ТАСС высказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира и трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Сборная России по итогам трех матчей турнира в Чехии заняла второе место на предварительном этапе в группе D и сыграет в квалификационном матче за выход в 1/4 финала.

"Команда у нас новая, только ищет свою игру, ей не хватает опыта. С другой стороны, мы показываем уверенную игру, являемся в статистике первыми по очкам и подборам, - сказала Корстин. - Если усилить защиту, убрать ненужные потери, пойдут броски у наших снайперов, то мы можем войти в тройку".

Ранее главный тренер сборной России Александр Васин рассказал, что задачей команды на турнире является попадание в пятерку, чтобы отобраться на чемпионат мира. "Мы можем занять 5-6-е места, учитывая, что хозяевами предстоящего турнира являются испанки. Но считаю, что это очень скромная задача и наша команда способна на большее", - подчеркнула она.

По словам Корстин, игра за выход в 1/4 финала должна помочь россиянкам. "Появится дополнительная возможность отработать взаимодействие, связки, нащупать командную "химию", дать возможность поиграть другим игрокам. До сегодняшнего матча (с командой Черногории) главный тренер давал играть только семью баскетболисткам. Сегодня все получили свое игровое время и обрели уверенность", - отметила Корстин.

Игра за выход в 1/4 финала пройдет 20 июня.