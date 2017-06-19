Российские баскетболистки сыграют с гречанками в матче за выход в 1/4 финала ЧЕ

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Греции в квалификационном матче за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Чехии.
Ранее в понедельник российская команда обыграла сборную Черногории и заняла второе место в группе D. Согласно регламенту турнира, россиянки должны сыграть за выход в 1/4 финала соревнований с командой, занявшей третье место в группе C. Этой командой оказалась сборная Греции, которая в последнем туре группового этапа уступила француженкам, набрав в итоге четыре очка. Столько же в активе у сборных Сербии и Словении, однако по дополнительным показателям второе место заняли сербки, третье - гречанки, четвертое - словенки.
В других квалификационных матчах, которые пройдут 20 июня, встретятся сборные Сербии и Латвии, Италии и Венгрии, Украины и Словакии. Чемпионат Европы завершится 25 июня.