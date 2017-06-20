Мужская сборная России по водному поло стартует в суперфинале Мировой лиги

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужских команд стартует во вторник в подмосковной Рузе. Сборная России на предварительной стадии встретится с командами Австралии, Хорватии и Японии.

15 лет назад сборная России стала победителем первой Мировой лиги, организованной Международной федерацией плавания (FINA), в греческих Патрах, в финале обыграв команду Испании - 10:8. Однако с тех пор российские ватерполисты ни разу не оказывались в числе призеров, а три предыдущих суперфинала пропустили. В последний раз мужская сборная России пробивалась в суперфинал Мировой лиги в 2013 году, получив право на его проведение - турнир прошел в Челябинске и завершился победой сербов.

Сербская сборная выиграла четыре последних суперфинала, а всего - 10 турниров из 15. В Рузе сборная Сербии сыграет в группе А вместе с командами США, Италии и Казахстана, тогда как российская команда в группе В встретится с соперниками из Австралии (20 июня), Хорватии (21 июня) и Японии (22 июня).

В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда - с третьей и т.д. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5-8-е места - 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места - 25 июня. Турнир состоится во Дворце водных видов спорта в Рузе, вход для зрителей будет бесплатным.

Задача - выиграть суперфинал

Сборной России в домашнем суперфинале будет руководить Сергей Евстигнеев, который возглавляет команду с марта в качестве исполняющего обязанности - после отставки Владимира Карабутова. В составе команды России в Рузе выступят вратари Кирилл Корнеев и Виктор Иванов, а также Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Егор Васильев, Даниил Меркулов, Иван Сучков, Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Роман Шепелев.

Перед сборной России, по словам главы Федерации водного поло России Алексея Власенко, стоит задача победить на турнире, хотя она лишь в четвертый раз принимает участие в суперфинале. Капитан команды Сергей Лисунов рассматривает предстоящий турнир и как отличную подготовку к намеченному на июль чемпионату мира в Будапеште.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года, 10 титулов завоевала команда Сербии, две победы у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.