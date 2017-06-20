ESPN: баскетболист "Голден Стэйт" Дюрант откажется от повышения зарплаты в новом сезоне

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант намерен отказаться от опции, по которой его зарплата в новом сезоне увеличивалась бы до $28 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник в ассоциации.

По данным канала, Дюрант согласится на понижение зарплаты на $4 млн. Источник ESPN сообщает, что 28-летний американец пойдет на это, чтобы у клуба сохранились деньги под потолком зарплат для сохранения в команде форварда Андре Игудалы.

Дюрант был признан самым ценным игроком финала НБА сезона-2016/17, в котором его клуб обыграл "Кливленд" со счетом 4-1 в серии.