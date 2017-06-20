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Перес: Роналду покинет "Реал", если за него заплатят 880 млн фунтов

Спорт
20 июня, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Президент испанского клуба заявил, что это единственный способ заполучить футболиста

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© YUYA SHINO/EPA

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес заявил, что Криштиану Роналду может покинуть клуб, только если за него заплатят сумму отступных в размере 880 млн фунтов. Слова Переса приводит издание Sun со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.

"Его контракт стоит 880 млн фунтов, если никто не сможет заплатить такую сумму, он не уйдет", - сказал Перес, добавив, что в последний раз лично общался с Роналду после финального матча Лиги чемпионов 3 июня.

Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству "Реала" о желании покинуть клуб в связи с предъявлением ему обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн.

Перес отверг налоговые обвинения в адрес Роналду. "Криштиану более важный человек, чем мы все", - заявил президент "Реала".

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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