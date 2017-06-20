Генменеджер клуба НБА "Кливленд" Дэвид Гриффин покинет свой пост

Правящая в Индии партия выдвинула неприкасаемого кандидатом в президентыМеждународная панорама 20 июня, 4:07
"Айлендерс" отдадут "Вегасу" право выбора на драфте, чтобы сохранить хоккеиста КулеминаСпорт 20 июня, 4:05
"Атомфлот": грузопоток по Севморпути вырастет до 80 млн тонн к 2029 годуЭкономика и бизнес 20 июня, 3:43
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФМеждународная панорама 20 июня, 3:21
Группировка по поиску перевернувшихся на Ладоге подростков увеличена в два разаПроисшествия 20 июня, 2:36
СМИ: в свободный доступ попали личные данные почти 200 млн американских избирателейМеждународная панорама 20 июня, 2:27
Тиллерсон: США требуют от КНДР освобождения трех американских гражданМеждународная панорама 20 июня, 2:25
Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростковПроисшествия 20 июня, 2:14
Трамп: США справятся с режимом в КНДРМеждународная панорама 20 июня, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" не будет продлевать контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином, он покинет свой пост по окончании срока текущего соглашения - 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Кливленда".
В заявлении владельца клуба Дена Гилберта говорится, что стороны пришли к решению по обоюдному согласию.
Гриффин занял должность генменеджера в 2014 году. При нем клуб трижды подряд играл в финалах плей-офф НБА, а в сезоне-2015/16 впервые в своей истории стал чемпионом. Также ведомый им менеджмент инициировал возвращение в клуб Леброна Джеймса и подписание Кевина Лава.