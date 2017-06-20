"Айлендерс" отдадут "Вегасу" право выбора на драфте, чтобы сохранить хоккеиста Кулемина

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" намерен договориться с "Вегасом" о том, чтобы новообразованный клуб не забрал на драфте расширения российского нападающего Николая Кулемина. Об этом сообщает американское издание Newsday.
Кулемин не попал в список "защищенных" "Айлендерс" игроков. По данным газеты, клуб из Нью-Йорка предложит "Вегасу" выбор в первом раунде на предстоящем драфте новичков.
Вегас начнет выступления в лиге с сезона-2017/18, клуб выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня. После драфта расширения общая сумма контрактов игроков "Вегаса" должна превышать $55,4 млн.
Срок контракта 30-летнего Кулемина истекает через год, его зарплата составляет $4,2 млн. В предыдущем сезоне форвард провел за "Айлендерс" 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (12 голов + 11 передач) очка.