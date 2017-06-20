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Тренер: российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата Европы

Спорт
20 июня, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Россиянки 20 июня сыграют за выход в 1/4 финала ЧЕ с гречанками

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Россиянка Евгения Белякова защищается против черногорки Ирэны Матович

Россиянка Евгения Белякова защищается против черногорки Ирэны Матович

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу уже вошла в игровой ритм по ходу чемпионата Европы, у команды хороший настрой в преддверии плей-офф. Об этом заявил главный тренер российской команды Александр Васин, чьи слова приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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В понедельник россиянки одержали победу над командой Черногории со счетом 78:54. Сборная России по итогам трех матчей турнира, проходящего в Чехии, заняла второе место на предварительном этапе в группе D и сыграет в квалификационном матче за выход в 1/4 финала с командой Греции. Встреча пройдет 20 июня.

"Мы подходим к плей-офф, где уже нужно показывать такой баскетбол (как в концовке матча с командой Черногории - прим. ТАСС), - сказал Васин. - Необходимо оставить позади борьбу с собой, со своими страхами, комплексами и неуверенностью. Теперь мы должны все это преодолеть и двигаться дальше. Безусловно, игроки по ходу турнира мобилизуются".

"Те ошибки, которые прощались на групповой стадии, уже никто не простит в плей-офф. Степень концентрации, сфокусированности на поставленных целях возрастает. Игроки уже вошли в игровой ритм, почувствовали площадку, друг друга. Сейчас в команде хорошие настрой, сплоченность и командный дух", - добавил главный тренер команды.

Чемпионат Европы завершится 25 июня.

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