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Ковалев: Уорд победой в реванше не поставил точку в противостоянии

Спорт
20 июня, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российский боксер признал, что в реванше американец действовал лучше, чем в первом бою

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд, победив Сергея Ковалева в бое-реванше, еще не поставил точку в противостоянии. Об этом россиянин заявил на своей официальной странице в Facebook.

"Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою, - написал Ковалев. - Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на "пятерку", показав этим самым свой профессионализм и дисциплину, но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге. Я еще вернусь!"

Ковалев уступил американцу Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и рефери Тони Уикс принял решение остановить поединок. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила о намерении опротестовать результат поединка в Атлетической комиссии штата Невада - по мнению команды российского боксера, Уорд нанес несколько ударов ниже пояса.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 - нокаутом), ни одного поражения.

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