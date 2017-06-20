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Победителя боя Лебедев - Флэнэган ждет поединок с "регулярным" чемпионом WBA Дортикосом

Спорт
20 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Россиянин проведет бой против австралийского боксера 10 июля в Екатеринбурге

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Победитель боя между "суперчемпионом" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнэганом в течение 120 дней должен будет встретиться с "регулярным" чемпионом мира по этой версии кубинцем Юниером Дортикосом. Об этом сообщается на официальной сайте WBA.

Лебедев проведет бой против Флэнагана 10 июля в Екатеринбурге.

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WBA лишила казахстанца Бейбута Шуменова звания "регулярного" чемпиона мира в первом тяжелом весе, так как он не может выйти на ринг в течение 30-40 дней по причине медицинских рекомендаций после травмы глаза. Дортикос, который был "временным" чемпионом, должен был встретиться с Шуменовым в титульном поединке 29 апреля. Так как бой не состоялся и не состоится в ближайшее время из-за травмы Шуменова, то пояс "регулярного" чемпиона мира перешел к кубинцу. Таким образом, победитель боя между Лебедевым и Флэнэганом должен будет в течение 120 дней определить единственного чемпиона мира по версии WBA в данном весе в поединке с Дортикосом.

3 декабря Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву в поединке в Москве и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения. 31-летний Дортикос провел 21 бой на профессиональном ринге и все их выиграл (20 - нокаутом).

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