Искусственное поле на стадионе в Хабаровске будет заменено на более современное

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Искусственный газон на стадионе имени Ленина в Хабаровске будет заменен на более современное искусственное покрытие. Об этом сообщает пресс- служба футбольного клуба "СКА-Хабаровск".
Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба. Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона.
Решение обновить поле было принято после разговора вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. На стадионе будет положен искусственный газон нового поколения. Он будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки.
Работы по укладке поля пройдут под контролем одной из компаний, которая имеет аккредитацию партнера РФС.
В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 по итогам двухматчевого противостоянии одержал победу над "Оренбургом". Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.