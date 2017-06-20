Искусственное поле на стадионе в Хабаровске будет заменено на более современное

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Искусственный газон на стадионе имени Ленина в Хабаровске будет заменен на более современное искусственное покрытие. Об этом сообщает пресс- служба футбольного клуба "СКА-Хабаровск".

Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба. Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона.

Решение обновить поле было принято после разговора вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. На стадионе будет положен искусственный газон нового поколения. Он будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки.

Работы по укладке поля пройдут под контролем одной из компаний, которая имеет аккредитацию партнера РФС.

В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате РФПЛ сезона-2017/18 по итогам двухматчевого противостоянии одержал победу над "Оренбургом". Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.