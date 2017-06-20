Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Профессиональный российский боксер Федор Чудинов принял решение жертвовать 10% от каждого своего гонорара на развитие детского бокса. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Я долго думал, что могу сделать для развития спорта в нашей стране. Считаю, что каждый, кто добился каких-то высот, должен помогать другим покорять вершины. Как это сделать? Самый простой способ - деньгами, и я принял решение - теперь буду отдавать по 10 процентов от своего гонорара в пользу развития детского бокса", - написал Чудинов.

"Когда-то меня, простого мальчишку из Серпухова, выучили, сделали человеком. Я был в сборной страны, потом перешел в профессиональный спорт. Раньше государство вкладывалось в мой рост, теперь я готов вернуть долг; пусть деньги, которые я передам, помогут подняться новым звездам бокса. Я призываю своих коллег также задуматься о будущем российского спорта!" - добавил спортсмен.

В понедельник стало известно, что Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России. Торжественное подписание документов состоится во вторник.

Чудинов выступает во второй средней весовой категории. В активе 29-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Последний бой за вакантный титул суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который состоялся 27 мая, Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.