Ледовая арена имени Черепанова в Барнауле будет не снесена, а передана городу

Компонент пластика признали вредным для эндокринной системыСоциальная ответственность 20 июня, 11:39
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации МиассаНовости Урала 20 июня, 11:32
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мячаСпорт 20 июня, 11:28
IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017Спорт 20 июня, 11:22
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедерацийСпорт 20 июня, 11:19
Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"Спорт 20 июня, 11:15
До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"Общество 20 июня, 11:12
Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновацииОбщество 20 июня, 11:07
Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМСпорт 20 июня, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ледовый стадион имени Алексея Черепанова в Барнауле не будет снесен, арена будет взята на баланс администрации города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Ранее интернет-портал "ВОмске.ru" сообщил, что спорткомплекс находится под угрозой сноса, поскольку деньги на его содержание закончились. Арена была построена на деньги, которые хоккейный клуб "Авангард" перечислил матери скончавшегося в 2008 году форварда команды Алексея Черепанова. Стадион представляет собой крытое сооружение с естественным льдом.
"На встрече с мэром было решено, что комплекс будет сохранен и взят на баланс города. В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию, - сообщили в пресс- службе. - Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города".
Воспитанник барнаульского хоккея Черепанов в составе "Авангарда" в 2007 году стал бронзовым призером чемпионата России и был признан лучшим новичком сезона. В составе сборной России Черепанов стал чемпионом мира 2007 года среди юниорских команд, серебряным (2007) и бронзовым призером (2008) молодежного чемпионата мира.
13 октября 2008 года во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Витязем" в Чехове у хоккеиста за три минуты до окончания игры остановилось сердце. Форвард скончался в больнице по причине острой сердечной недостаточности, вызванной миокардиопатией.