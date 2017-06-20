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"СКА-Хабаровск" не рассматривает варианты проведения матчей РФПЛ в других городах

Спорт
20 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" рассчитывает проводить домашние матчи только на хабаровском стадионе имени Ленина и сейчас не рассматривает других вариантов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что к "СКА-Хабаровску" есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона. Во вторник было объявлено, что на стадионе в Хабаровске будет уложен новый газон.

"Мы надеемся, что будем играть на своем стадионе", - сказал Флегонтов по телефону. На вопрос, рассматриваются ли варианты проведения домашних матчей на других аренах, гендиректор "СКА-Хабаровска" ответил: "Никакие варианты не рассматриваем".

"Комиссия РФС не ставила требований заменить газон - нам нужно было привести его в надлежащее состояние. Путем переговоров нашего губернатора Вячеслава Шпорта с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон", - отметил Флегонтов.

"Мы будем выполнять требования комиссии. Есть мелкие замечания, а есть более крупные. Все они будут выполнены", - сказал собеседник ТАСС.

В сезоне-2016/17 "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам двух стыковых матчей за право выступления в РФПЛ хабаровская команда одолела "Оренбург". "СКА-Хабаровск" выступил в РФПЛ впервые.

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