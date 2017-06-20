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Британский теннисист Маррей пожертвует призовые с турнира в Лондоне пострадавшим в пожаре

Спорт
20 июня, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня

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Энди Маррей

Энди Маррей

© EPA/LYNN BO BO

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) британец Энди Маррей пожертвует призовые, которые он выиграет на предстоящем турнире в Лондоне, в пользу пострадавших в пожаре в столичном высотном доме Grenfell Tower. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Ранее представитель лондонской полиции Стюарт Канди сообщил, число пропавших без вести, которых стражи порядка склонны считать погибшими, в результате пожара составляет 79 человек. На данный момент опознаны личности лишь пятерых из указанных 79 человек, Канди признал, что из-за интенсивности огня и разрушений в высотном доме власти могут и не опознать всех погибших.

Турнир в Лондоне проходит на кортах спортивного клуба Queen's Club, который находится на расстоянии около трех километров от места трагедии. Победитель турнира в одиночном разряде получит призовые в размере €395,690 тысяч.

30-летний Маррей пять раз выигрывал на турнире в Queen's Club, что является рекордным показателем. Он побеждал на турнире в Лондоне два последних года.

Турнир АТР в Лондоне стартовал 18 июня и завершится 25 июня. Маррей вступит в борьбу во вторник, в матче первого круга он встретится с другим британцем Альяжем Бедене.

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Пожар в жилом комплексе в Лондоне
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