Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Перенос российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Сочи, на осень поможет Краснодарскому краю лучше подготовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года и поддержит турпоток в период бархатного сезона. Такое мнение ТАСС высказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В понедельник Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь чемпионата "Формулы-1" на следующий сезон. Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября. Этап проводится с 2014 года. Первые два сезона он проходил осенью, после чего был перенесен на конец апреля - начало мая.

"С инициативой изменения сроков проведения российского этапа "Формулы-1" край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить", - сказал губернатор.

Он отметил, что край планирует предусмотреть особые меры безопасности к чемпионату мира, но к этому нужно готовиться тщательно и заблаговременно. Губернатор добавил, что проведение двух крупных мероприятий параллельно было бы сложным с точки зрения маркетинга. "Речь идет об аренде рекламных площадей, продвижении событий. Теперь же и мы, и наши партнеры сможем этих рисков избежать", - подчеркнул Кондратьев.

Основным моментом для края, по его словам, является стремление поддержать Сочи как центр круглогодичного событийного туризма. "В это время (в период бархатного сезона. - Прим. ТАСС) в городе традиционно очень много отдыхающих, значительно больше, чем в мае. Уверен, многие из них захотят стать зрителями гонок "Формулы-1". Поэтому перенос сроков Гран-при - это, прежде всего, комфорт наших отдыхающих, которые уже привыкли к тому, что Сочи - это круглогодичный центр событийного туризма", - добавил глава Кубани.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.