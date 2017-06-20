Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Алексей Емелин готов к возможному переезду в новый клуб лиги "Вегас" в связи с попаданием на драфт расширения, но хотел бы остаться в Канаде. Об этом он рассказал ТАСС.

Емелин оказался одним из хоккеистов, который будет доступен для "Вегаса" во время драфта, который пройдет в ночь на 22 июня в Лас-Вегасе. "Монреаль" также решил выставить на драфт защитников Андрея Маркова, Никиту Нестерова и нападающего Александра Радулова, у которых 30 июня истекают контракты.

"От меня тут ничего не зависит, я просто жду результатов драфта и готов ко всему. Клубы все равно принимают решение, выгодное им, - сказал Емелин. - Хочется остаться в "Монреале", так как здесь все уже налажено в плане семьи и быта".

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая дебютирует в лиге с сезона-2017/18. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Остальные команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Емелин выступает за "Монреаль" с 2011 года и имеет еще год контракта с канадским клубом. В 72 матчах прошедшего сезона россиянин отдал 12 передач и набрал в составе команды среди игроков обороны больше всех штрафных минут - 71.