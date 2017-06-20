Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швыдкой: гала-представление в Большом театре будет предварять финал ЧМ-2018

Спорт
20 июня, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Финал чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в Москве 15 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гала-представление, которое покажет лицо российской культуры, пройдет в Большом театре в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Смотрите также
На территории гоночного комплекса "Сочи-Автодром"

Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

Финал мирового первенства 2018 года пройдет в Москве 15 июля.

"Не буду раскрывать всех планов мероприятий, приуроченных к чемпионату мира 2018 года, но могу сказать, что в Большом театре перед финалом турнира пройдет большое гала-представление, ориентированное на то, чтобы показать всю российскую культуру. Думаю, что на нем будут присутствовать руководители стран, чьи сборные сыграют в финале", - заявил Швыдкой.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама