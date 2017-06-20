Главным акционером БК "Летувос Ритас" стал европарламентарий от Литвы

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Депутат Европарламента от Литвы Антанас Гуога стал главным акционером вильнюсского баскетбольного клуба "Летувос Ритас". Сообщение об этом во вторник было размещено на официальном сайте команды.

"Известный литовский политик и предприниматель Антанас Гуога стал крупнейшим пайщиком публичного учреждения "Крепшине Ритас", в управлении которого находится команда "Летувос Ритас", - сообщил клуб.

В распоряжение главного акционера перешли два из четырех существующих паев, которые он приобрел у двух физических лиц. Два других пая принадлежат еще одному физическому лицу и Вильнюсскому самоуправлению. На официальном сайте "Летувос Ритас" сказано, что Гуога пообещал не менять название команды.

Тем не менее журналистам европарламентарий заявил, что об этом лучше посоветоваться с народом. "Надо подключить болельщиков, общественность и дать людям возможность выбрать", - сказал он.

Столичная баскетбольная команда и одна из крупнейших газет страны носят одно и то же название. Сначала появилась газета, затем был учрежден клуб, президентом которого является главный редактор этого издания Гедвидас Вайнаускас. Как предполагают СМИ, именно его паи, якобы переданные в управление юристу и сотруднику редакции, приобрел Гуога.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в понедельник заявил, что намерен добиваться смещения Вайнаускаса с поста президента за расистские выпады.