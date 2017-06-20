Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

Спорт
20 июня, 13:50 дата обновления: 20 июня, 14:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, июня. /ТАСС

Португалец подозревается в неуплате налогов в период между 2011 и 2012 годом, когда он возглавлял мадридский "Реал"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

© EPA/Pontus Lundahl

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида подозревает главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португальца Жозе Моуринью в совершении мошенничества на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом. Об этом сообщило во вторник агентство ЭФЭ.

По его информации, испанское ведомство подало против 54-летнего Моуринью жалобу в суд по подозрению в двух преступлениях против государственной казны, связанных с подоходным налогом. В прокуратуре считают, что подозреваемый мог скрыть от испанских органов €1,6 млн в 2011 году и €1,7 млн в 2012 году.

В ведомстве напомнили, что в марте 2010 году Моуринью подписал контракт с мадридским "Реалом" и затем перешел в статус налогового резидента Испании. В 2011 и 2012 году он представлял в налоговые органы королевства декларации о доходах, однако "с целью получения незаконной выгоды" не включил в них информацию о некоторых доходах.

Смотрите также

СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налогов

Футболист "Арсенала" Алексис Санчес обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Бывший футболист сборной Испании Рауль обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Футболист сборной Бразилии Неймар оштрафован на €46 млн за неуплату налогов

Португалец возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 1996 по 2000 год Моуринью занимал должность ассистента тренера в "Барселоне".

В конце 2016 года немецкий еженедельник "Шпигель" со ссылкой на данные, полученные от информаторов с онлайн-платформы Footbal leaks, сообщил, что Моуринью скрыл налоги на сумму €12 млн. Также журнал писал, что португальский футболист "Реала" Криштиану Роналду на протяжении нескольких лет пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, при помощи которых скрыл от налогообложения доходы на сумму в десятки миллионов евро. Футболист через данные фирмы якобы провел около €75 млн, полученных с дохода от рекламы. В результате испанская прокуратура также заинтересовалась налоговой историей Роналду, на данный момент его подозревают в неуплате налогов на сумму около €14,7 млн в период с 2011 по 2013 гг.

Ранее за уклонение от уплаты налогов получил тюремный срок и крупный денежный штраф лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси. Он и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама