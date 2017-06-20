Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида подозревает главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португальца Жозе Моуринью в совершении мошенничества на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом. Об этом сообщило во вторник агентство ЭФЭ.

По его информации, испанское ведомство подало против 54-летнего Моуринью жалобу в суд по подозрению в двух преступлениях против государственной казны, связанных с подоходным налогом. В прокуратуре считают, что подозреваемый мог скрыть от испанских органов €1,6 млн в 2011 году и €1,7 млн в 2012 году.

В ведомстве напомнили, что в марте 2010 году Моуринью подписал контракт с мадридским "Реалом" и затем перешел в статус налогового резидента Испании. В 2011 и 2012 году он представлял в налоговые органы королевства декларации о доходах, однако "с целью получения незаконной выгоды" не включил в них информацию о некоторых доходах.

Португалец возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 1996 по 2000 год Моуринью занимал должность ассистента тренера в "Барселоне".

В конце 2016 года немецкий еженедельник "Шпигель" со ссылкой на данные, полученные от информаторов с онлайн-платформы Footbal leaks, сообщил, что Моуринью скрыл налоги на сумму €12 млн. Также журнал писал, что португальский футболист "Реала" Криштиану Роналду на протяжении нескольких лет пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, при помощи которых скрыл от налогообложения доходы на сумму в десятки миллионов евро. Футболист через данные фирмы якобы провел около €75 млн, полученных с дохода от рекламы. В результате испанская прокуратура также заинтересовалась налоговой историей Роналду, на данный момент его подозревают в неуплате налогов на сумму около €14,7 млн в период с 2011 по 2013 гг.

Ранее за уклонение от уплаты налогов получил тюремный срок и крупный денежный штраф лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси. Он и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.