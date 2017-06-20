Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии Fourfourtwo

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главные тренеры российских футбольных клубов "Рубин" и "Спартак" Курбан Бердыев и Массимо Каррера соответственно вошли в список 50 лучших тренеров мира в 2017 году по версии британского издания Fourfourtwo. Рейтинг опубликован на портале издания.
Бердыев занял 36-ю позицию в рейтинге, Каррера стал 44-м. Полный список тренеров неизвестен, издание публикует его постепенно, начиная с последних мест.
Бердыев, который 9 июня возглавил казанский "Рубин", работал в "Ростове" с 2014 по 2017 год. В Лиге чемпионов сезона-2016/17 "Ростов" попал в групповой этап турнира и вышел с третьего места в Лигу Европы. В Лиге Европы ростовчане выбыли на стадии 1/8 финала, уступив будущему победителю турнира английскому клубу "Манчестер Юнайтед".
Каррера пришел в "Спартак" перед началом сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера Дмитрия Аленичева. По ходу сезона итальянец сменил Аленичева в должности наставника команды. Под его руководством "Спартак" впервые с 2001 года смог завоевать титул чемпиона России.
В прошлом году Бердыев также попал в рейтинг лучших тренеров мира, став 46-м.