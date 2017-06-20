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"Рубин" победил в первом матче после возвращения Бердыева

Спорт
20 июня, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В товарищеском матче казанский клуб победил словенский "Целе" со счетом 2:0

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:0 обыграл словенский "Целе" в товарищеском матче, который стал первым для команды после возвращения на пост наставника команды Курбана Бердыева. Товарищеский матч в рамках летнего тренировочного сбора прошел в словенском Целе.

В составе казанского клуба голами отметились Гекдениз Карадениз (2-я минута) и Егор Сорокин (51).

9 июня Бердыев сменил испанского специалиста Хави Грасию на посту главного тренера "Рубина", во второй раз возглавив команду. Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год, дважды выигрывал с клубом чемпионат России, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны.

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