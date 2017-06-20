Россиянин Назиров не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боксер Бахтовар Назиров не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 56 кг. Турнир проходит в Харькове.

В поединке второго круга россиянин раздельным решением судей уступил шотландцу Ли Макгрегору.

Назиров является победителем Европейских игр 2015 года в данной весовой категории.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.