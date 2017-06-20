ФК "Ахмат" подписал контракт с бразильским полузащитником Раванелли

"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%Транспорт 20 июня, 16:09
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"Спорт 20 июня, 16:08
Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ2018 российской и бразильской сборныхСпорт 20 июня, 16:08
Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом СоуСпорт 20 июня, 15:58
Организаторы: поле сочинского стадиона "Фишт" полностью готово к следующему матчуСпорт 20 июня, 15:50
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельностьЭкономика и бизнес 20 июня, 15:44
Замминистра транспорта Олерский вошел в совет директоров ПАО "Совкомфлот"Транспорт 20 июня, 15:41
Санкт-Петербург утвердил официальный рецепт кофе "по-петербургски"Общество 20 июня, 15:37
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки ПутинуОбщество 20 июня, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Раванелли подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат" [предыдущее название - "Терек"]. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на четыре года.
"Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии, главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде, - написал на своей официальной странице в Instagram президент клуба Магомед Даудов. - Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе "Ахмат".
Ранее футболист выступал в бразильском клубе "Понте- Прета". В 2017 году он сыграл за команду в 14 матчах, но забитыми мячами не отметился.