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ФК "Ахмат" подписал контракт с бразильским полузащитником Раванелли

Спорт
20 июня, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на четыре года

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ТАСС, 20 июня. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Раванелли подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат" [предыдущее название - "Терек"]. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на четыре года.

"Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии, главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде, - написал на своей официальной странице в Instagram президент клуба Магомед Даудов. - Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе "Ахмат".

Ранее футболист выступал в бразильском клубе "Понте- Прета". В 2017 году он сыграл за команду в 14 матчах, но забитыми мячами не отметился.

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