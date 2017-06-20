Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом Соу

Самба Соу (в центре) в составе "Ланса" против полузащитника "Марселя" Матье Вальбуэна в матче чемпионата Франции сезона-2009/10 © EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 20 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил контракт с полузащитником Самба Соу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях соглашения с 28-летним малийцем не сообщается.

"Динамо" - великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев, - сказал Соу. - Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате".

"Я отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей, - добавил полузащитник. - Мне очень хочется проявить себя. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач, это и есть моя цель".

Ранее Соу выступал за турецкие "Кайсериспор" и "Карабюкспор", а также французский "Ланс". В составе сборной Мали он провел 29 матчей и забил два мяча.