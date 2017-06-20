Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом Соу

Спорт
20 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

О подробностях соглашения с 28-летним малийским полузащитником не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Самба Соу (в центре) в составе "Ланса" против полузащитника "Марселя" Матье Вальбуэна в матче чемпионата Франции сезона-2009/10

Самба Соу (в центре) в составе "Ланса" против полузащитника "Марселя" Матье Вальбуэна в матче чемпионата Франции сезона-2009/10

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 20 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил контракт с полузащитником Самба Соу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях соглашения с 28-летним малийцем не сообщается.

"Динамо" - великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев, - сказал Соу. - Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате".

"Я отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей, - добавил полузащитник. - Мне очень хочется проявить себя. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач, это и есть моя цель".

Ранее Соу выступал за турецкие "Кайсериспор" и "Карабюкспор", а также французский "Ланс". В составе сборной Мали он провел 29 матчей и забил два мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама