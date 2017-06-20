Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ2018 российской и бразильской сборных

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер надеется, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют российская и бразильская сборные. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Нам следует не забывать о таком важном событии, как предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы в финале встретились сборные Бразилии и России", - сказал Темер.

"Это большой аванс для нашей сборной, - заявил в ответ Володин. - В свое время, в 2004 году, когда я был в Бразилии, то видел, какое внимание вы уделяете футболу. Количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет. В этом вопросе однозначно нам нужно у вас многому поучиться, потому что вы занимаетесь тем, что формирует потом школы профессионалов и открывает путь к победе, работаете с детьми и создаете им условия для занятий футболом".

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.