Остапенко за победу на Roland Garros получит премию в €28 тысяч

РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко, которая стала победительницей Roland Garros, будет награждена государственной денежной премией в размере €28458. Такое решение во вторник на заседании приняло правительство республики.

"Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом", - сказано в постановлении правительства. Тренер Остапенко Елена Яковлева будет награждена премией в размере €14229. Эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

В начале июня 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема - Roland Garros. Спортсменка из Латвии стала первой "несеянной" теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп.