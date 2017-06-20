Остапенко за победу на Roland Garros получит премию в €28 тысяч

Елизавета II отказалась от кареты для поездки в парламентМеждународная панорама 20 июня, 17:35
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФМеждународная панорама 20 июня, 17:34
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных силМеждународная панорама 20 июня, 17:31
Смолов: хотелось бы видеть систему видеоповторов в РФПЛСпорт 20 июня, 17:28
Кудрин: экономика России вышла из рецессии, но не из кризисаЭкономика и бизнес 20 июня, 17:24
Мосгорсуд подтвердил решение о бессрочном лишении водительских прав Мары БагдасарянПроисшествия 20 июня, 17:21
Черчесов: повышенный интерес болельщиков к матчу Россия - Португалия полезен для игроковСпорт 20 июня, 17:17
Смолов рассмотрит варианты развития своей карьеры после окончания Кубка конфедерацийСпорт 20 июня, 17:16
Агент: полузащитник "Локомотива" Фернандеш не получал предложения от "Фенербахче"Спорт 20 июня, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко, которая стала победительницей Roland Garros, будет награждена государственной денежной премией в размере €28458. Такое решение во вторник на заседании приняло правительство республики.
"Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом", - сказано в постановлении правительства. Тренер Остапенко Елена Яковлева будет награждена премией в размере €14229. Эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.
В начале июня 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема - Roland Garros. Спортсменка из Латвии стала первой "несеянной" теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп.