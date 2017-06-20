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Футбольный клуб "Сочи" будет сохранен, но, возможно, сменит собственника

Спорт
20 июня, 16:55 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем

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СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб "Сочи" может сменить собственника, но продолжит выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

"Я думаю, он будет сохранен как клуб "Сочи" под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас что-то сказать", - отметил Юрченко.

По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.

"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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