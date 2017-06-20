Состязания по 10 видам спорта пройдут в Карачаево- Черкесии в Олимпийский день

ЧЕРКЕССК, 20 июня. /ТАСС/. Соревнования по 10 видам спорта, в числе которых и гребля на лодках среди любителей, состоятся в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске в Олимпийский день, который в этом году проводится в России 24 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта республики.

"В этом году в Олимпийский день решили провести массовый спортивный праздник в Черкесске. В крупнейшем парке города "Зеленый остров" состоятся соревнования по 10 видам спорта, ожидается участие более 500 человек. В частности, будут организованы турниры по футболу, баскетболу, волейболу, а также впервые в республике состоятся соревнования по гребле среди любителей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что свою удаль и физическую подготовку все желающие также смогут продемонстрировать в перетягивании каната, дартсе, стритболу, армрестлингу и мини-футболу.

В рамках всероссийского Олимпийского дня различные спортивные соревнования состоятся во всех городах и районах республики. "Всего в празднике спорта, по предварительным данным, примут участие более 15 тыс. жителей Карачаево- Черкесии", - добавил собеседник агентства.

В прошлом году в подобных мероприятиях в рамках всероссийского Олимпийского дня приняло участие более 10 тыс. человек.