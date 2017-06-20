Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Спорт
20 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Российский боксер раздельным решением судей одержал победу над армянином Нареком Манасяном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер раздельным решением судей одержал победу над армянином Нареком Манасяном. Попадание в восьмерку лучших боксеров континента позволило Тищенко квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира по боксу.

В четвертьфинале 21 июня россиянин будет боксировать с победителем другого поединка, в котором позднее во вторник встретятся венгр Адам Хамори и словак Эрик Тлканец.

25-летний Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в данной весовой категории.

Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама