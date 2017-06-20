Баскетбольные клубы "Зенит" и "Парма" скорректировали налоговые ведомости

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы "Зенит" и "Парма" отчитались перед Единой лигой ВТБ, скорректировав налоговые ведомости. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин.

В мае почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил удивление тем, что у "Зенита" и "Пармы" значится ноль в графе налоги.

"Мы получили все необходимые документы от "Зенита" и "Пармы". Клубы отчитались по налоговым отчислениям, скорректировали свои финансовые ведомости и направили их в лигу", - заявила Корстин.

"Зенит" сообщил, что деятельность клуба является частью деятельности юридического лица АО "ФК "Зенит", в организационную структуру которого, кроме департамента баскетбола, входят также академия ФК Зенит, футбольный клуб "Зенит", департамент инфраструктуры и другие структурные подразделения.

"БК "Зенит" предоставил расчет и выделил налоговые выплаты в размере 93,7 млн рублей. Общий объем бюджета клуба увеличился и составил 842,5 млн рублей", - сказала Корстин.

В "Парме" сообщили, что налоговые отчисления от проданных билетов были отнесены в статью "Прочие расходы". Бюджет был скорректирован путем переноса денег из одной статьи в другую - "Прочие налоги" - в сумме 329 тысяч руб. Общий объем бюджета в размере 155,6 млн рублей не изменился.