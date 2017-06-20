Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло завершил карьеру

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи по бобслею разгоняющий Алексей Негодайло завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

"Последний из наших действующих олимпийских чемпионов по бобслею Негодайло завершил карьеру", - сказали в пресс-службе.

Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым завоевал золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок. После олимпийского сезона Негодайло принял решение переквалифицироваться из разгоняющего в пилоты. В сезоне 2015/16 он выступал только на этапах Кубка Европы, и лишь под занавес получил возможность выступить на чемпионате мира, где занял 25-е место.