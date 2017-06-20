Елизавета II отказалась от кареты для поездки в парламентМеждународная панорама 20 июня, 17:35
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФМеждународная панорама 20 июня, 17:34
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных силМеждународная панорама 20 июня, 17:31
Смолов: хотелось бы видеть систему видеоповторов в РФПЛСпорт 20 июня, 17:28
Кудрин: экономика России вышла из рецессии, но не из кризисаЭкономика и бизнес 20 июня, 17:24
Мосгорсуд подтвердил решение о бессрочном лишении водительских прав Мары БагдасарянПроисшествия 20 июня, 17:21
Черчесов: повышенный интерес болельщиков к матчу Россия - Португалия полезен для игроковСпорт 20 июня, 17:17
Смолов рассмотрит варианты развития своей карьеры после окончания Кубка конфедерацийСпорт 20 июня, 17:16
Агент: полузащитник "Локомотива" Фернандеш не получал предложения от "Фенербахче"Спорт 20 июня, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитнику московского ФК "Локомотив" Мануэлу Фернандешу не поступало предложений по переходу в турецкий "Фенербахче". Об этом корреспонденту ТАСС по телефону рассказал агент игрока Пауло Барбоза.
Ранее турецкое издание Milliyet сообщило о том, что "Фенербахче" заинтересован в трансфере 31-летнего Фернандеша. По информации издания, игрок является приоритетной целью для главного тренера турецкой команды Айкута Коджамана в летнее трансферное окно.
"Официально руководство клуба "Фенербахче" по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок "Локомотива". Повторюсь, ни от "Фенербахче", ни от какого- либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим", - сказал Барбоза.
Фернандеш перешел в "Локомотив" из турецкого "Бешикташа" летом 2014 года как свободный агент. За три сезона игрок провел в составе московской команды 74 матча во всех турнирах, забив 16 голов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.