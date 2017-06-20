Агент: полузащитник "Локомотива" Фернандеш не получал предложения от "Фенербахче"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитнику московского ФК "Локомотив" Мануэлу Фернандешу не поступало предложений по переходу в турецкий "Фенербахче". Об этом корреспонденту ТАСС по телефону рассказал агент игрока Пауло Барбоза.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило о том, что "Фенербахче" заинтересован в трансфере 31-летнего Фернандеша. По информации издания, игрок является приоритетной целью для главного тренера турецкой команды Айкута Коджамана в летнее трансферное окно.

"Официально руководство клуба "Фенербахче" по трансферу игрока не обращалось. В данный момент Фернандеш игрок "Локомотива". Повторюсь, ни от "Фенербахче", ни от какого- либо другого клуба предложений по трансферу игрока не поступало. Если поступит какое-либо предложение, то мы его обязательно рассмотрим", - сказал Барбоза.

Фернандеш перешел в "Локомотив" из турецкого "Бешикташа" летом 2014 года как свободный агент. За три сезона игрок провел в составе московской команды 74 матча во всех турнирах, забив 16 голов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €3,5 млн.