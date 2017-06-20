Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион ОИ по бобслею Негодайло объяснил решение завершить карьеру проблемами со здоровьем

Спорт
20 июня, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам разгоняющего сборной России, бесконечная череда мелких травм не давала ему тренироваться в полную силу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи по бобслею разгоняющий Алексей Негодайло принял решение завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации бобслея России.

Смотрите также
Алексей Негодайло

Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло завершил карьеру

Ранее ТАСС в пресс-службе организации сообщили, что последний из наших действующих олимпийских чемпионов по бобслею Негодайло завершил карьеру.

"Бесконечная череда мелких травм не давала мне тренироваться в полную силу. Я никак не мог окончательно восстановиться и показать те результаты, на которые я способен. В конце концов, пришлось решиться на этот шаг", - сказал Негодайло.

Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым завоевал золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок. После олимпийского сезона Негодайло принял решение переквалифицироваться из разгоняющего в пилоты. В сезоне-2015/16 он выступал только на этапах Кубка Европы, и лишь под занавес получил возможность выступить на чемпионате мира, где занял 25-е место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама