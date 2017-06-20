Чемпион ОИ по бобслею Негодайло объяснил решение завершить карьеру проблемами со здоровьем

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи по бобслею разгоняющий Алексей Негодайло принял решение завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации бобслея России.

Ранее ТАСС в пресс-службе организации сообщили, что последний из наших действующих олимпийских чемпионов по бобслею Негодайло завершил карьеру.

"Бесконечная череда мелких травм не давала мне тренироваться в полную силу. Я никак не мог окончательно восстановиться и показать те результаты, на которые я способен. В конце концов, пришлось решиться на этот шаг", - сказал Негодайло.

Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым завоевал золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок. После олимпийского сезона Негодайло принял решение переквалифицироваться из разгоняющего в пилоты. В сезоне-2015/16 он выступал только на этапах Кубка Европы, и лишь под занавес получил возможность выступить на чемпионате мира, где занял 25-е место.