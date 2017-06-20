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Реставрационные работы на фасадах зданий Санкт-Петербурга будут завершены к ЧМ-2018

Спорт
20 июня, 17:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

В субботу в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга завершит все запланированные реставрационные работы до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов заявил председатель комитета Сергей Макаров.

"В прошлом году комитету были выделены довольно значительные средства на проведение реставрационных работ - около 2,5 млрд рублей. В летний сезон на многих памятниках стоят строительные леса, чаще всего это леса нашего комитета. 63 объекта у нас были в работе в прошлом году, в этом году их количество не меньше. Мы готовимся к чемпионату мира, к самому турниру все работы по фасадам будут завершены, строительных лесов на основных объектах не будет", - сообщил Макаров.

В субботу в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. Город примет еще дав матча группового этапа, а также финал, который состоится 2 июля. Во время чемпионата мира город примет, в частности, полуфинал и матч за третье место.

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