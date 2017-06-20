Индия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2032 года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индия планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Индии Эн Рамачадран, чьи слова приводит портал Insidethegames.
"Правительство дало согласие рассмотреть возможность подачи заявки, но пока это все очень предварительно, - сказал Эн Рачашадран. - Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии должен подготовить заявку и передать ее в правительство. Но окончательное решение будет зависеть не только от действующих властей, но и от лидера оппозиции".
В 2010 году Индия принимала Игры Содружества, в которых принимают участие спортсмены из Великобритании и ее бывших колоний.