Футболист ЦСКА Базелюк перешел в "Анжи" на правах аренды

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды перешел в махачкалинский "Анжи". Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

24-летний игрок будет выступать за "Анжи" до окончания сезона-2017/18.

Базелюк является игроком ЦСКА с 2013 года. С 2015 года он выступал в аренде за московское "Торпедо", "СКА- Хабаровск" и португальский "Эшторил". В прошедшем сезоне за португальский клуб он провел 13 матчей в различных турнирах и забил два мяча.

В составе ЦСКА футболист стал чемпионом России (2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и дважды обладателем Суперкубка страны (2013, 2014). По итогам 2013 года Базелюк был признан лучшим молодым футболистом России.