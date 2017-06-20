Мужская сборная России обыграла белорусов на командном чемпионате мира по шахматам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 3:1 в четвертом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Вничью закончились партии Петра Свидлера с Сергеем Жигалко и Никиты Витюгова с Кириллом Ступаком. Ян Непомнящий выиграл у Алексея Александрова, Максим Матлаков победил Алексея Федорова. В других встречах сборная Китая победила команду Египта (3,5:0,5), украинцы обыграли норвежцев (3:1), турки - поляков (2,5:1,5), индийцы - американцев (3,5:0,5).

В женском турнире российские шахматистки победили команду Грузии со счетом 2,5:1,5. Валентина Гунина проиграла Беле Хотенашвили, вничью закончилась партия между Александрой Горячкиной и Нино Бациашвили, Александра Костенюк обыграла Нану Дзагнидзе, Катерина Лагно - Лейлу Джавахишвили. В других матчах сборная Индии победила команду Польши (2,5:1,5), американки - египтянок (3,5:0,5), украинки - вьетнамок (3:1), азербайджанки сыграли вничью с китаянками (2:2).

В мужском турнире после четырех туров лидируют сборные России и Китая, в активе которых по семь баллов. В соревнованиях среди женщин первое место делят сборные России и Украины, заработавшие по семь очков.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.