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Третьяк: олимпийского чемпиона Мыльникова отличала огромная преданность хоккею

Спорт
20 июня, 19:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Бывший вратарь хоккейной сборной СССР скончался в возрасте 58 лет

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Сергей Мыльников

Сергей Мыльников

© Владимир/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 1988 года, бывший вратарь хоккейной сборной СССР Сергей Мыльников, который скончался во вторник в возрасте 58 лет, всегда отличался работоспособностью и преданностью своей профессии и хоккею в целом. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался в возрасте 58 лет

"Он был очень скромным и порядочным парнем, он мало говорил, но много делал. К Мыльникову все испытывали какое- то особенное уважение, потому что он выиграл и Олимпиаду, и три раза становился чемпионом мира. Вообще потрясающий парень, хороший друг и профессиональный вратарь, который смог поиграть и в Канаде, и в Швеции, он познал вратарское искусство в полной мере и почувствовал разницу в стилях хоккея разных стран. Сергей отличался своей работоспособностью, огромной преданностью к своему поприщу, я очень переживаю, что вратарская братия редеет", - заявил Третьяк.

Мыльников родился в Челябинске и большую часть карьеры провел в "Тракторе", за который выступал с 1976 по 1980 годы, а также с 1983 по 1989-й. С 1980 по 1982 годы он играл за СКА. В составе сборной СССР Мыльников также становился трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.

Мыльников стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне-1989/90 он провел 10 игр (одна победа, две ничьи и семь поражений) в составе клуба НХЛ "Квебек Нордикс". После окончания карьеры вратаря Мыльников работал тренером в шведском "Сэтере", "Ладе", "Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".

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