УЕФА разрешил "Лейпцигу" и "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по финансовому контролю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешила немецкому "Лейпцигу" и австрийскому "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Акционером обоих клубов является компания "Ред Булл". Правила УЕФА не позволяют принимать участие в одном турнире двум и более клубам, принадлежащим одному юридическому лицу.

"После тщательного расследования и нескольких важных управленческих и структурных изменений, сделанных в клубах, было обнаружено, что ни один человек или юридическое лицо в настоящее время не имеет решающего влияния более чем на один клуб, участвующий в клубных турнирах УЕФА", - говорится в сообщении.

"Лейпциг", который в прошлом сезоне дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии, напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в первенстве страны второе место. "Зальцбург" в минувшем сезоне стал чемпионом Австрии и начнет выступление в главном клубном турнире Европы со второго квалификационного раунда.