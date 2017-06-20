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УЕФА разрешил "Лейпцигу" и "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18

Спорт
20 июня, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Акционером обоих клубов является компания "Ред Булл"

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Президент УЕФА Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин

© AP Photo/Thanassis Stavrakis

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по финансовому контролю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешила немецкому "Лейпцигу" и австрийскому "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Акционером обоих клубов является компания "Ред Булл". Правила УЕФА не позволяют принимать участие в одном турнире двум и более клубам, принадлежащим одному юридическому лицу.

"После тщательного расследования и нескольких важных управленческих и структурных изменений, сделанных в клубах, было обнаружено, что ни один человек или юридическое лицо в настоящее время не имеет решающего влияния более чем на один клуб, участвующий в клубных турнирах УЕФА", - говорится в сообщении.

"Лейпциг", который в прошлом сезоне дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии, напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в первенстве страны второе место. "Зальцбург" в минувшем сезоне стал чемпионом Австрии и начнет выступление в главном клубном турнире Европы со второго квалификационного раунда.

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