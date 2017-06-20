УЕФА разрешил "Лейпцигу" и "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18

Власенко: ФВПР не планировала приглашать иностранца тренировать сборнуюСпорт 20 июня, 20:45
Левитин: Россия может принимать турниры самого высокого уровня, спорт - вне политикиСпорт 20 июня, 20:40
Валерия Гай Германика снимет "околоправославное" и духовное киноКультура 20 июня, 20:33
Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тураСпорт 20 июня, 20:20
Путин внес в Госдуму конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятияхСпорт 20 июня, 20:05
Салах: Чили может провести ЧМ-2026 по футболу только совместно с другими странамиСпорт 20 июня, 19:51
Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальнымСпорт 20 июня, 19:45
Российские Су-27 перехватили над Балтикой два американских самолета-разведчикаАрмия и ОПК 20 июня, 19:42
Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедерацийСпорт 20 июня, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по финансовому контролю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешила немецкому "Лейпцигу" и австрийскому "Зальцбургу" принять участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Акционером обоих клубов является компания "Ред Булл". Правила УЕФА не позволяют принимать участие в одном турнире двум и более клубам, принадлежащим одному юридическому лицу.
"После тщательного расследования и нескольких важных управленческих и структурных изменений, сделанных в клубах, было обнаружено, что ни один человек или юридическое лицо в настоящее время не имеет решающего влияния более чем на один клуб, участвующий в клубных турнирах УЕФА", - говорится в сообщении.
"Лейпциг", который в прошлом сезоне дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии, напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в первенстве страны второе место. "Зальцбург" в минувшем сезоне стал чемпионом Австрии и начнет выступление в главном клубном турнире Европы со второго квалификационного раунда.