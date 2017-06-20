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Путин внес в Госдуму конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятиях

Спорт
20 июня, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Документ был подписан в Сен-Дени 3 июля 2016 года

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© Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Документ был подписан от имени РФ в Сен-Дени 3 июля 2016 года.

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Согласно данным официального сайта Совета Европы, конвенция призвана "содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество", а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей "в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства". Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе "запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия".

Новый договор, отмечается на сайте СЕ, "заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах (СEД № 120), разработанную в 1985 году после трагедии на стадионе "Эйзель" в Брюсселе, где во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек.

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