Левитин: Россия может принимать турниры самого высокого уровня, спорт - вне политики

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РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Россия способна и продолжит организовывать крупные международные соревнования в стране. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.
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"Я поддержал возможность проведения такого турнира, на эту возможность откликнулся губернатор Московской области Андрей Воробьев, - сказал Левитин. - Сегодня я вижу игры, болельщиков в зале и могу сказать, что соревнования организованы на самом высоком уровне".
"Судя по составам команд, здесь спорт - вне политики. То, что лучшие команды мира собрались здесь показывает, что Россия проводит и может проводить соревнования самого высокого уровня", - добавил Левитин.