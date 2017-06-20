Левитин: Россия может принимать турниры самого высокого уровня, спорт - вне политики

РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Россия способна и продолжит организовывать крупные международные соревнования в стране. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

В Рузе проходит Суперфинал Мировой лиги по водному поло.

"Я поддержал возможность проведения такого турнира, на эту возможность откликнулся губернатор Московской области Андрей Воробьев, - сказал Левитин. - Сегодня я вижу игры, болельщиков в зале и могу сказать, что соревнования организованы на самом высоком уровне".

"Судя по составам команд, здесь спорт - вне политики. То, что лучшие команды мира собрались здесь показывает, что Россия проводит и может проводить соревнования самого высокого уровня", - добавил Левитин.