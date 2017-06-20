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Левитин: Россия может принимать турниры самого высокого уровня, спорт - вне политики

Спорт
20 июня, 20:40 UTC+3 РУЗА область/ 20, июня. /ТАСС

Вице-президент Олимпийского комитета России заявил, что Суперфинал Мировой лиги по водному поло проходит на самом высоком уровне

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Игорь Левитин

Игорь Левитин

© Владимир Гердо/ТАСС

РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Россия способна и продолжит организовывать крупные международные соревнования в стране. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

В Рузе проходит Суперфинал Мировой лиги по водному поло.

"Я поддержал возможность проведения такого турнира, на эту возможность откликнулся губернатор Московской области Андрей Воробьев, - сказал Левитин. - Сегодня я вижу игры, болельщиков в зале и могу сказать, что соревнования организованы на самом высоком уровне".

"Судя по составам команд, здесь спорт - вне политики. То, что лучшие команды мира собрались здесь показывает, что Россия проводит и может проводить соревнования самого высокого уровня", - добавил Левитин.

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