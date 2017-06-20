Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал ЧЕ по боксу и завоевал путевку на чемпионат мира

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.
Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над голландцем Петером Мюлленбергом. В четвертьфинале 21 июня россиянин будет боксировать с Томасом Хартом из Англии.
Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в прошлую среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.
Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.