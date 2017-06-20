Власенко: ФВПР не планировала приглашать иностранца тренировать сборную

РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Федерация водного поло России (ФВПР) не планировала приглашать иностранца на пост главного тренера национальной команды, сосредоточившись на российских специалистах. Об этом журналистам заявил президент ВФПР Алексей Власенко.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России является Сергей Евстигнеев, его помощником - Марат Закиров.

"Двух главных тренеров поставили - Закирова и Евстигнеева. Правильно сделали с учетом того, что в команде игроки из разных клубов. Многие пытались навязать нам иностранца, продавливали своих, но мы приняли правильное решение", - сказал Власенко.

"Что касается команды, то они готовы всех рвать", - добавил глава ФВПР.

В Рузе проходит суперфинал Мировой лиги по водному поло.