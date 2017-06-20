ФИФА не ведет расследований в отношении главы организации Инфантино

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) в настоящее время не ведет никаких расследований в отношении президента организации Джанни Инфантино. Текст заявления ФИФА приводит в своем Twitter журналист агентства Associated Press Роб Харрис.

FIFA statement insisting President Gianni Infantino is not under any ethics investigation pic.twitter.com/8de5hN1Wud — Rob Harris (@RobHarris) June 20, 2017

"Глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Мария Клаудиа Рохас подтвердила, что все файлы переданы ей и сейчас нет открытых расследований в отношении президента ФИФА. В интересах ФИФА, чтобы работа комитета по этике не была нарушена какими-либо догадками. Поэтому ФИФА воздержится от комментариев необоснованных спекуляций и вместо этого сосредоточится на предоставлении конкретной информации", - говорится в заявлении.

В апреле немецкое издание Der Spiegel сообщило, что комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Инфантино из-за его связей с футбольным функционером, миллионером из Зимбабве Филиппом Чиянгвой, который во время выборов президента Африканской конфедерации футбола открыто выступил против действующего на тот момент главы организации Иссы Хаяту, занимавшего пост с 1988 года.

В итоге победу на выборах, которые состоялись в марте этого года, одержал глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад, получивший 34 голоса, в то время как Хаяту набрал 20. Согласно информации "Шпигель", Инфантино в феврале прошлого года посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, в ответ на это миллионер "оказал влияние на выбор" главы конфедерации.

Обвинения в адрес Инфантино

В июле 2016 года немецкое издание "Бильд" сообщило, что ФИФА начала предварительное расследование в отношении Инфантино. По информации газеты, предметом расследования стал частный перелет главы ФИФА. Сообщалось, что после финала Лиги чемпионов сезона-2015/16, который прошел в Милане 28 мая, глава ФИФА вместе со своей семьей вылетел из Милана в Рим, а затем в Женеву. Поездка носила частный характер, но в организации не знали, какие средства использовал Инфантино для оплаты перелетов.

Позже комитет по этике ФИФА снял все обвинения с главы организации. По итогам расследования следственная палата комитета постановила, что перелеты не представляют собой нарушения кодекса этики.

Кроме того, немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" сообщала, что Инфантино потратил по меньшей мере 14 тысяч евро из казны ФИФА на нецелевые расходы. В частности, Инфантино, по информации издания, использовал средства ФИФА для покупки тренажера, матрасов, смокинга, цветов и футбольных бутс. Также сообщалось, что Инфантино использовал наряду с личной машиной и водителем ФИФА третий автомобиль. По данным издания, третья машина в основном использовалась окружением президента, поскольку он редко бывал в Швейцарии.

Однако комитет по этике ФИФА не выявил случаев конфликта интересов, а также отметил, что привилегии, которыми пользуется Инфантино на посту президента ФИФА, не являются недопустимыми и полностью соответствуют нормам организации.