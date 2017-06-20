Тренер: матч с хорватами станет проверкой для ватерполистов РФ в суперфинале Мировой лиги

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РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Матч второго тура суперфинала Мировой лиги против хорватов станет серьезной проверкой для сборной России по водному поло. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера российской команды Сергей Евстигнеев.
Во вторник российские ватерполисты победили австралийцев в матче первого тура суперфинала Мировой лиги в Рузе. Во втором туре турнира подопечные Евстигнеева сыграют с хорватами в среду.
"Довольны игрой, - сказал Евстигнеев. - Было тяжелое начало матча, мы никак не могли забить свои моменты. Что касается следующего матча, то хорваты - это очень серьезный соперник. Вице-чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, это будет серьезное испытание для нас и серьезный экзамен".