Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: матч с хорватами станет проверкой для ватерполистов РФ в суперфинале Мировой лиги

Спорт
20 июня, 21:56 UTC+3 РУЗА область/ 20, июня. /ТАСС

Во вторник российские ватерполисты победили австралийцев со счетом 11:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

РУЗА /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Матч второго тура суперфинала Мировой лиги против хорватов станет серьезной проверкой для сборной России по водному поло. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера российской команды Сергей Евстигнеев.

Во вторник российские ватерполисты победили австралийцев в матче первого тура суперфинала Мировой лиги в Рузе. Во втором туре турнира подопечные Евстигнеева сыграют с хорватами в среду.

"Довольны игрой, - сказал Евстигнеев. - Было тяжелое начало матча, мы никак не могли забить свои моменты. Что касается следующего матча, то хорваты - это очень серьезный соперник. Вице-чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, это будет серьезное испытание для нас и серьезный экзамен".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
2
Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"
3
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над Балтикой
4
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
7
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
Темы дня
Загрузка...
Реклама