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Моуринью заявил, что заплатил €26 млн и выполнил все обязательства по налогам в Испании

Спорт
20 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Во вторник появилась информация о том, что прокуратура Мадрида подозревает Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом

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Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не получал уведомления об иске испанской прокуратуры в суд по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Заявление португальского специалиста приводит журналист Би-би-си Дэн Роан в своем Twitter.

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Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

Во вторник появилась информация о том, что прокуратура Мадрида подозревает Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом.

"Жозе Моуринью не получал никаких уведомлений ни от налоговых органов Испании, ни от прокуратуры, - говорится в заявлении. - Моуринью, который жил в Испании с июня 2010 года по май 2013 года, заплатил более €26 млн налогов и получил от налоговой инспекции документы, подтверждающие, что он выполнил все свои обязательства".

Португалец возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 1996 по 2000 год Моуринью занимал должность ассистента тренера в "Барселоне".

В конце 2016 года немецкий еженедельник "Шпигель" со ссылкой на данные, полученные от информаторов с онлайн- платформы Footbal leaks, сообщил, что Моуринью скрыл налоги на сумму около €12 млн. Также журнал писал, что португальский футболист "Реала" Криштиану Роналду на протяжении нескольких лет пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, при помощи которых скрыл от налогообложения доходы на сумму в десятки миллионов евро. Футболист через данные фирмы якобы провел около €75 млн, полученных с дохода от рекламы. В результате испанская прокуратура также заинтересовалась налоговой историей Роналду, на данный момент его подозревают в неуплате налогов на сумму около €14,7 млн в период с 2011 по 2013 гг.

Ранее за уклонение от уплаты налогов получил тюремный срок и крупный денежный штраф лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси. Он и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.

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