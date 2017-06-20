Моуринью заявил, что заплатил €26 млн и выполнил все обязательства по налогам в Испании

Моуринью заявил, что заплатил €26 млн и выполнил все обязательства по налогам в ИспанииСпорт 20 июня, 22:03
Лавров: Москва и Париж не готовы растрачивать "капитал отношений"Политика 20 июня, 21:34
Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"Происшествия 20 июня, 21:22
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"Международная панорама 20 июня, 21:19
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над БалтикойМеждународная панорама 20 июня, 21:00
ФИФА не ведет расследований в отношении главы организации ИнфантиноСпорт 20 июня, 20:58
Напавший на парижских жандармов террорист перед атакой присягнул на верность ИГМеждународная панорама 20 июня, 20:58
Мутко отметил прогресс в развитии сборной России по футболуСпорт 20 июня, 20:55
Лавров намерен обсудить с главой МИД Франции ситуацию в СирииПолитика 20 июня, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не получал уведомления об иске испанской прокуратуры в суд по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Заявление португальского специалиста приводит журналист Би-би-си Дэн Роан в своем Twitter.
Во вторник появилась информация о том, что прокуратура Мадрида подозревает Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом.
"Жозе Моуринью не получал никаких уведомлений ни от налоговых органов Испании, ни от прокуратуры, - говорится в заявлении. - Моуринью, который жил в Испании с июня 2010 года по май 2013 года, заплатил более €26 млн налогов и получил от налоговой инспекции документы, подтверждающие, что он выполнил все свои обязательства".
Португалец возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 1996 по 2000 год Моуринью занимал должность ассистента тренера в "Барселоне".
Jose Mourinho statement after being accused of £2.9m tax fraud by Spanish prosecutors investigating his time as Real Madrid's head coach pic.twitter.com/ngGELSP1VF— Dan Roan (@danroan) 20 июня 2017 г.
В конце 2016 года немецкий еженедельник "Шпигель" со ссылкой на данные, полученные от информаторов с онлайн- платформы Footbal leaks, сообщил, что Моуринью скрыл налоги на сумму около €12 млн. Также журнал писал, что португальский футболист "Реала" Криштиану Роналду на протяжении нескольких лет пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, при помощи которых скрыл от налогообложения доходы на сумму в десятки миллионов евро. Футболист через данные фирмы якобы провел около €75 млн, полученных с дохода от рекламы. В результате испанская прокуратура также заинтересовалась налоговой историей Роналду, на данный момент его подозревают в неуплате налогов на сумму около €14,7 млн в период с 2011 по 2013 гг.
Ранее за уклонение от уплаты налогов получил тюремный срок и крупный денежный штраф лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси. Он и его отец Хорхе Орасио Месси были приговорены к 21 месяцу тюрьмы каждый. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн. Согласно испанским законам, любое наказание сроком менее двух лет можно отбыть условно.