СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяет Мозгова в "Бруклин"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов в ближайшее время может перебраться из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Бруклин". Об этом сообщает портал Yahoo.
По данным интернет-ресурса, "Лейкерс" обменяют Мозгова и защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.
В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами. Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.