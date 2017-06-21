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Капитан клуба НХЛ "Коламбус" Фолиньо получил приз Марка Мессье за лидерские качества

Спорт
21 июня, 3:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Также он был удостоен награды "Кинг Клэнси Трофи", вручаемой игроку, который является примером для партнеров и принимает активное участие в общественной жизни

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Ник Фолиньо

Ник Фолиньо

© AP Photo/Jay LaPrete

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Ник Фолиньо награжден по итогам сезона-2016/17 призом Марка Мессье, который вручается за лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также на награду претендовали Марк Джиордано ("Калгари") и Райан Гецлаф ("Анахайм"). Год назад ее вручили Ши Уэберу, выступавшему за "Нэшвилл".

Кроме того, Фолиньо был удостоен награды "Кинг Клэнси Трофи", вручаемой игроку, который является примером для партнеров и принимает активное участие в общественной жизни.

В октябре 2016 года Фолиньо пожертвовал $1 млн детским больницам Коламбуса и Бостона. В прошедшем сезоне он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (26 + 25) очко.

Приз НХЛ за благотворительность получил защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Трэвис Хамоник, который вложил более $50 тыс. в специальную программу помощи сиротам. Также на эту награду претендовали Уэйн Симмондс ("Филадельфия") и Джиордано. В прошлом году приз получил Джиордано.

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