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СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов

Спорт
21 июня, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

32-летнему форварду был дан срок в 60 дней, чтобы выплатить долги и смягчить вердикт судьи по данному делу

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду решил заплатить €14,8 миллионов налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает радиостанция Cope.

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Криштиану Роналду

Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июля

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.

При этом издание отмечает, что 32-летнему форварду был дан срок в 60 дней, чтобы выплатить долги и смягчить вердикт судьи по данному делу. Если Роналду не произведет платеж в указанное время, к португальцу будут применены жесткие санкции в соответствии с действующим законодательством Испании. Также сообщается, что Роналду уже было рекомендовано возместить ущерб и признать свою вину - официально даже в этом случае ему будет грозить срок до 24 месяцев, однако он не вступит в силу. О том, когда будет произведен платеж, не сообщается.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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